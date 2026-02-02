Milano 14:00
45.839 +0,68%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:00
10.279 +0,54%
Francoforte 14:00
24.723 +0,75%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen
Apprezzabile rialzo per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Condividi
```