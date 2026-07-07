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Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo
Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
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