Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen

(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Philogen
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,97 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)