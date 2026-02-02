Milano 14:01
Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen

(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Philogen, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,97 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,67 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
