Milano 11:32
46.435 +0,93%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:32
10.329 -0,12%
Francoforte 11:32
24.895 +0,39%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Protagonista l'indice svizzero, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,67%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.537,5 e primo supporto individuato a 13.152,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.922,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
