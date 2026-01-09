Milano 13:32
45.691 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:32
10.094 +0,49%
Francoforte 13:32
25.252 +0,50%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,20%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.385,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.281,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.488,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
