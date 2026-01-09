Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,20%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.385,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.281,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.488,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)