Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13.461,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13.357,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13.566,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)