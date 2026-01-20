Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Composto ribasso per l'indice svizzero, in flessione dell'1,02% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 13.409,9 con primo supporto visto a 13.210,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 13.144,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)