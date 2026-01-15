Milano
16:57
45.878
+0,50%
Nasdaq
16:57
25.703
+0,93%
Dow Jones
16:57
49.448
+0,61%
Londra
16:57
10.243
+0,58%
Francoforte
16:57
25.349
+0,25%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 17.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,32% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,32% alle 16:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.791,22 punti
In breve
,
Finanza
15 gennaio 2026 - 16.00
Milano, in progresso dello 0,32% alle 16:00, tratta a 45.791,22 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,65% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 16:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,50%
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,48% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,36% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,29% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,34% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,49% alle 16:00
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto