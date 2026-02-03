Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di packaging
, che mostra un decremento del 2,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)