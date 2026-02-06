Francoforte: calo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging
, che tratta con una perdita del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del produttore di contenitori
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,43 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,93. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)