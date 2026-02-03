Milano 11:39
46.435 +0,93%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:39
10.325 -0,16%
Francoforte 11:39
24.889 +0,37%

GOLD del 2/02/2026

Finanza
GOLD del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Aggressivo ribasso per il metallo giallo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 4,20%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 5.164,6. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4.409,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 4.157,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
