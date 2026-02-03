Milano 11:39
46.435 +0,93%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:39
10.325 -0,16%
Francoforte 11:39
24.889 +0,37%

Londra: exploit di Endeavour Mining

Brillante rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,69%.
