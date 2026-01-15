Milano 16:59
45.899 +0,55%
Nasdaq 16:59
25.718 +0,99%
Dow Jones 16:59
49.479 +0,67%
Londra 16:59
10.247 +0,62%
Francoforte 16:59
25.354 +0,27%

New York: in rally Lam Research

Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che scambia in rialzo del 6,58%.
