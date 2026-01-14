In evidenza LyondellBasell Industries sul listino di New York

società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione

S&P-500

LyondellBasell Industries

LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,26 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,91. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)