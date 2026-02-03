New York: movimento negativo per Microsoft

colosso informatico americano

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,61%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 408,4 USD con area di resistenza individuata a quota 419,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 404,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)