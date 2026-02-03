Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:06
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:06
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Petrolio a 62,87 dollari alle 19:30

Petrolio a 62,87 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 62,87 dollari per barile alle 19:30.
