Milano 11:42
46.411 +0,88%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:42
10.323 -0,18%
Francoforte 11:42
24.874 +0,31%

Piazza Affari: andamento negativo per Amplifon

Retrocede la società leader nelle soluzioni uditive, con un ribasso del 2,53%.
