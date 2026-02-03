Milano 11:43
46.418 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:43
10.323 -0,18%
Francoforte 11:43
24.869 +0,29%

Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.
