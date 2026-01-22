Piazza Affari: balza in avanti Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che lievita del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Technoprobe
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,23 Euro e primo supporto individuato a 16,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)