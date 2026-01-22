Milano 9:44
44.816 +0,74%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:44
10.215 +0,76%
24.856 +1,20%

Piazza Affari: balza in avanti Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che lievita del 2,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,23 Euro e primo supporto individuato a 16,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
