Piazza Affari: rosso per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che mostra un decremento del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Technoprobe
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,19%, rispetto a -1,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, Technoprobe
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)