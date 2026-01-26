Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:42
25.768 +0,64%
Dow Jones 17:42
49.238 +0,28%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: rosso per Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,19%, rispetto a -1,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, Technoprobe è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
