Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Technoprobe
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,37%, rispetto a +1,38% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Technoprobe
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,6 Euro e primo supporto individuato a 15,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)