Milano 13:16
45.719 -0,28%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:16
10.240 +0,01%
Francoforte 13:16
25.292 -0,24%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,37%, rispetto a +1,38% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,6 Euro e primo supporto individuato a 15,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
