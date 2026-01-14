Milano 14:10
45.668 +0,31%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:10
10.172 +0,34%
Francoforte 14:10
25.310 -0,43%

Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che avanza bene del 2,53%.
