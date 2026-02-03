Milano 16:49
Piazza Affari: vendite diffuse su Reply

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di consulenza, che soffre con un calo del 4,36%.

Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 110,8 Euro. Supporto visto a quota 105,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 115,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
