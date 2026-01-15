Milano 13:34
45.776 +0,28%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:34
10.237 +0,52%
Francoforte 13:34
25.285 -0,01%

Piazza Affari: giornata depressa per Reply

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Reply
(Teleborsa) - Rosso per la società di consulenza, che sta segnando un calo del 3,51%.

La tendenza ad una settimana di Reply è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società operante nel settore Telco & Media, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 116,2 Euro. Primo supporto visto a 111,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 109,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```