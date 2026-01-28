Milano 12:13
45.127 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:13
10.160 -0,47%
Francoforte 12:13
24.849 -0,18%

Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vendite diffuse sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 23.616,2 punti.
