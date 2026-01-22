Milano 9:47
44.805 +0,71%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:47
10.212 +0,73%
24.834 +1,11%

Piazza Affari: scambi in positivo per Reply

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di consulenza, che avanza bene del 2,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reply, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le tendenza di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 114,9 Euro. Supporto stimato a 113,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 116,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
