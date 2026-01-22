Piazza Affari: scambi in positivo per Reply

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di consulenza
, che avanza bene del 2,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reply
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 114,9 Euro. Supporto stimato a 113,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 116,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)