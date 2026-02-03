UGL, Capone: "Necessarie scelte condivise e partecipazione per rafforzare tutele dei lavoratori"

(Teleborsa) - "Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della contrattazione collettiva e sulla partecipazione". Lo ha dichiarato"Come ha ricordato il Presidente del CNEL Renato Brunetta, – ha proseguito– 'la contrattazione collettiva non nasce come scambio tra offerte alternative, ma come percorso istituzionale di rappresentanza'. I dati parlano chiaro: secondo il CNEL, il 97% della forza lavoro privata è coperto dai contratti collettivi nazionali leader. Questo dimostra che la contrattazione collettiva è già oggi lo strumento centrale di tutela dei salari e dei diritti dei lavoratori e che qualsiasi soluzione che ne indebolisca il ruolo rischia di produrre effetti controproducenti. Il salario minimo legale rappresenta un compromesso al ribasso, destinato a comprimere i salari mediani e a depotenziarne la principale leva di crescita, ovvero la contrattazione collettiva. Per questo – aggiunge– è prioritario rafforzare il ruolo del CCNL e rilanciare con decisione la contrattazione di secondo livello aziendale, anche attraverso strumenti innovativi ispirati a un'ottica di partecipazione. L'UGL ribadisce la centralità del dialogo tra istituzioni e parti sociali – conclude– per affrontare la questione salariale in modo strutturale, senza cedere né a scorciatoie ideologiche né a soluzioni stataliste che non risolvono i problemi reali del lavoro".