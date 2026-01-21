Mainetti a Davos: infrastrutture e innovazione per la crescita economica

(Teleborsa) - "Il contesto globale odierno impone una riflessione approfondita e una visione chiara da parte di tutti gli attori economici e istituzionali. Siamo chiamati a confrontarci con mutamenti significativi: dall’inarrestabile avanzata dell’innovazione tecnologica alla complessa transizione energetica, fino alla crescente esigenza di infrastrutture moderne, resilienti e sostenibili". Lo ha dichiarato il"In questo scenario – ha continuato – le imprese rivestono un ruolo centrale:. Le dinamiche commerciali internazionali, sempre più interconnesse e complesse, richiedono pragmatismo, dialogo aperto e regole condivise, in grado di garantire trasparenza, equità e stabilità. In questo contesto, anche le recenti scelte protezionistiche, come quelle promosse dalle politiche di Trump, non devono spaventarci ma spingerci a rafforzare la competitività e a puntare su innovazione e qualità".Per Valter Mainetti: "Governi e istituzioni sovranazionali devono assumere un ruolo proattivo nel creare condizioni favorevoli agli investimenti nell’economia reale, promuovendo digitalizzazione, valorizzando il know-how e sostenendo la formazione delle nuove generazioni. In questo quadro,per instaurare rapporti di partenariato su base paritaria, rilanciare uno sviluppo condiviso e favorire la promozione delle aziende italiane in Africa. Solo attraverso una collaborazione solida tra pubblico e privato sarà possibile realizzare opere di rilievo, rafforzare le infrastrutture e sviluppare tecnologie innovative, consolidando così un sistema economico competitivo e capace di affrontare efficacemente i cambiamenti globali", ha concluso Mainetti.