Visa presenta V, il testimonial creato con l'AI ma pensato per gli umani

(Teleborsa) - Visa presenta V, un nuovocreato ed animato tramite, progettato dall'azienda per supportare le persone nello sviluppo dei propri talenti e nella realizzazione delle proprie ambizioni; non si tratta di un influencer virtuale, ma vuole essere lo specchio del potenziale che risiede in ognuno di noi, progettata per ispirare le persone a esplorare nuovi orizzonti, aiutarle a sviluppare le proprie competenze e a trasformare le aspirazioni in realtà. Il suo debutto avviene in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026, un momento in cui l’Italia e il mondo sono concentrati sul potenziale umano, ed è coerente con la missione di Visa di arricchire l'esperienza degli appassionati di sport e aiutare le persone a realizzare i propri sogni, passo dopo passo.Il lancio di V include un brano originale, “”, prodotto da Merk & Kremont e scritto insieme a Josh Cumbee per l’interpretazione della cantautrice italiana emergente Shorelle. Il singolo e il video saranno disponibili sulle principali piattaforme di streaming e in radio a partire dal 6 febbraio, per poi culminare in unadurante la quale verrà proiettato il video della canzone, il 13 febbraio a Milano, in piazza del Cannone, all’interno del palinsesto del Live Site, la fan zone ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.“L’IA non crea sogni, le persone sì. Man mano che questa tecnologia entra sempre più nella nostra vita quotidiana, il nostro obiettivo è usarla in modo da supportare davvero le persone e le loro ambizioni" afferma Serena Di Matteo, Head of Marketing Southern Europe di Visa "Con questo nuovo progetto vogliamoattraverso l’innovazione e avvicinare le persone allo sport attraverso la musica. È un approccio che si integra con lo spirito olimpico e paralimpico: connettere le persone, ampliare l’accesso e creare opportunità. Con V traduciamo questa visione in un supporto concreto, trasformando l’innovazione in un aiuto reale che permette alle persone di acquisire slancio, un passo alla volta".«Abbiamo scritto “Anywhere” immaginando le Olimpiadi Invernali come un grande palcoscenico di storie, per raccontarenel momento in cui stanno per affrontare la competizione», aggiungono Merk & Kremont, produttori del brano. «Inserire alcune parole in italiano è stato naturale: la manifestazione si svolgerà in Italia e volevamo che la canzone portasse con sé anche un senso di identità e di orgoglio nell’ospitare un evento di questa portata.»Il progetto, dal punto di vista creativo, è curato da Saatchi&Saatchi, che utilizza già da qualche anni l'AI per realizzare video e contenuti multimediali, come ha spiegato Manuel Musilli, Executive Creative Director presso Saatchi & Saatchi Italy: "L'intelligenza artificiale sta cambiando in manierail modo in cui. In questo momento, soprattutto dal punto di vista produttivo, le AI ci permettono di lavorare più velocemente, ma ci consentono anche di raggiungere dei risultati che fino a qualche tempo fa sarebbero stati, forse, addirittura impossibili.e richiede delle competenze tecniche molto specifiche, ed oggi siamo riusciti ache ci consente di arrivare al livello di controllo necessario per produrre non solo semplici contenuti di 10-15 secondi, come ormai si vede abbastanza frequentemente online, ma un genere di prodotto che riesce ad avere un racconto che dura, come in questo caso, addirittura tre minuti, in cui però il controllo umano è mantenuto su tutti gli aspetti, esattamente come facevamo in passato producendo in maniera tradizionale.