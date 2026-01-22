Fondazione Milano Corina e Visa: cosa resterà delle olimpiadi invernali

(Teleborsa) - A poco più di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026, è giusto interrogarsi su cosa porterà al territorio un evento dalla portata così grande, ma anche su cosa rimarrà una volta che i giochi saranno terminati.è infatti una priorità per la fondazione, come ha spiegato Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer: "il nostro punto di partenza è stato quello di costruire dei giochi che potessero rispondere alle esigenze del territorio e seguirne i piani di sviluppo, quindi abbiamo elaborato, che parla di inclusione e di coinvolgimento dei giovani, che sono stati ingaggiati attraverso le scuole e le università, per trasmettere esperienza e professionalità".La "legacy" è di primaria importanza anche per Visa, che, in qualità di Official Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si sta impegnando per lasciare un’tramite iniziative che uniscono innovazione, accessibilità, sostenibilità e sostegno all’imprenditoria femminile, come ha spiegato il Country Manager Stefano Stoppani: "abbiamo investito sulla, lavorando per rendere possibile l'accesso ai mezzi attraverso i pagamenti digitali e contactless. Al tempo stesso abbiamo anche investito nel convertire uno spazio qui, nella città di Milano, in uno spazio in cui c'è del verde, in cui c'è la possibilità di fare dello sport, di giocare a basket, di ritrovarsi e socializzare per tutta la cittadinanza". Anche ilè un focus per Visa, che vuole sfruttare il volano dei giochi come leva di crescita per gli imprenditori coinvolti nel territorio; in quest'ottica, l'occasione di crescita può anche aiutare a diminuire il gender gap nel settore, come spiega Stoppani: "Abbiamo portato in Italia qualche anno fa un programma di supporto all'imprenditoria femminile che si chiama She's Next, che premia dei. L'ultima edizione si è concentrata sui Giochi Olimpici, quindi su tutto ciò che è sport e benessere; abbiamo ricevuto un grande numero di candidature, oltre 200, e abbiamo scelto cinque imprenditrici".Sempre per promuovere l'inclusione è stato ideato il, che ha accolto globalmente 5 nuovi atleti paralimpici, rinnovandone altri 7 da Parigi 2024 . Il supporto proseguirà anche oltre il periodo dei Giochi, accompagnandoli nella crescita personale e professionale. Gli atleti italiani che fanno parte del team Visa sono: Sofia Goggia, Sci alpino, Lara Naki Gutmann, Pattinaggio artistico, Leonardo Donaggio, Freestyle Skiing, Renè De Silvestro, Para Sci alpino, e Giacomo Bertagnolli, Para Sci alpino.