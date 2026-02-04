Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:44
24.720 -2,44%
Dow Jones 18:44
49.280 +0,08%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

A New York corre 3M

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre 3M
Ottima performance per il colosso industriale, che scambia in rialzo del 4,41%.
Condividi
```