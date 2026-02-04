New York: scambi in forte rialzo per 3M

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso industriale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3M
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del gigante della manifattura
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 165,2 USD. Supporto stimato a 157,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 172,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)