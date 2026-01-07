New York: in calo 3M

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso industriale
, con una flessione del 2,52%.
La tendenza ad una settimana di 3M
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il gigante della manifattura
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 164,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 168,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)