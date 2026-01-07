Milano 17:35
New York: in calo 3M

New York: in calo 3M
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso industriale, con una flessione del 2,52%.

La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il gigante della manifattura è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 164,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 168,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
