A New York, forte ascesa per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Old Dominion Freight Line
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Old Dominion Freight Line
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 205,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 193. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 218,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)