Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Old Dominion Freight Line, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Old Dominion Freight Line rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Old Dominion Freight Line. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Old Dominion Freight Line evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 185,4 USD. Primo supporto a 176,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 170,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
