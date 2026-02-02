Old Dominion Freight Line, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Old Dominion Freight Line
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 185,4 USD. Primo supporto a 176,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 170,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)