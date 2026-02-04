Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:47
24.723 -2,43%
Dow Jones 18:47
49.295 +0,11%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: in bella mostra Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori, In breve
Effervescente la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,83%.
