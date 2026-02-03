Milano 11:39
46.435 +0,93%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:39
10.325 -0,16%
Francoforte 11:39
24.889 +0,37%

La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Finanza
La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,05%, a 49.408 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 6.976 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,73%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,51%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo per l'ufficio (+1,58%), beni industriali (+1,26%) e finanziario (+1,02%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,98%) e utilities (-1,54%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+5,10%), Apple (+4,04%), Visa (+3,73%) e Cisco Systems (+2,96%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walt Disney, che ha chiuso a -7,30%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso del 2,89%.

Soffre Microsoft, che evidenzia una perdita dell'1,64%.

Preda dei venditori Chevron, con un decremento dell'1,62%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Western Digital (+7,94%), Old Dominion Freight Line (+7,50%), Seagate Technology (+6,19%) e Micron Technology (+5,51%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated, che ha terminato le contrattazioni a -6,72%.

Sessione nera per Axon Enterprise, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.

In perdita IDEXX Laboratories, che scende del 4,65%.

Si concentrano le vendite su Atlassian, che soffre un calo del 3,80%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Mercoledì 04/02/2026
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)

Giovedì 05/02/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità).
Condividi
```