La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street
, il Dow Jones
ha terminato la giornata con un aumento dell'1,05%, a 49.408 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 6.976 punti. In rialzo il Nasdaq 100
(+0,73%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,51%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo per l'ufficio
(+1,58%), beni industriali
(+1,26%) e finanziario
(+1,02%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-1,98%) e utilities
(-1,54%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Caterpillar
(+5,10%), Apple
(+4,04%), Visa
(+3,73%) e Cisco Systems
(+2,96%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walt Disney
, che ha chiuso a -7,30%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 2,89%.
Soffre Microsoft
, che evidenzia una perdita dell'1,64%.
Preda dei venditori Chevron
, con un decremento dell'1,62%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Western Digital
(+7,94%), Old Dominion Freight Line
(+7,50%), Seagate Technology
(+6,19%) e Micron Technology
(+5,51%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated
, che ha terminato le contrattazioni a -6,72%.
Sessione nera per Axon Enterprise
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.
In perdita IDEXX Laboratories
, che scende del 4,65%.
Si concentrano le vendite su Atlassian
, che soffre un calo del 3,80%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 04/02/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili) Giovedì 05/02/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità).