La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,05%, a 49.408 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 6.976 punti. In rialzo il(+0,73%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,51%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,58%),(+1,26%) e(+1,02%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,98%) e(-1,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,10%),(+4,04%),(+3,73%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,30%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.(+7,94%),(+7,50%),(+6,19%) e(+5,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.In perdita, che scende del 4,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,80%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 41K unità)15:45: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)15:45: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 35,55K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità).