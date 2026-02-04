Milano 9:52
46.653 +0,50%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:52
10.367 +0,51%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta rialzista quella per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 68,01.

Le implicazioni di medio periodo del greggio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 70,47 con primo supporto visto a 66,01. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```