Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Seduta rialzista quella per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 68,01.
Le implicazioni di medio periodo del greggio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 70,47 con primo supporto visto a 66,01. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64.
