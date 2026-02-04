Milano 9:54
46.677 +0,55%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:54
10.370 +0,53%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice nipponico, che in chiusura evidenzia un -0,1%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54.960,3, mentre il primo supporto è stimato a 53.541,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 56.379,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
