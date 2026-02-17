Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dello 0,81%.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 57.702 con primo supporto visto a 56.067. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 55.555.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)