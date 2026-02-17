Milano 10:59
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/02/2026

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dello 0,81%.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 57.702 con primo supporto visto a 56.067. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 55.555.


