Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Giornata negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,95%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.723 e primo supporto individuato a 53.251. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56.195.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)