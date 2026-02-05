Milano 9:33
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Giornata negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,95%.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.723 e primo supporto individuato a 53.251. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56.195.


