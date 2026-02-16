Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo del Nikkei 225 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58.772,8. Possibile una discesa fino al bottom 54.713,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62.832,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)