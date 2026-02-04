Milano 14:37
46.856 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:37
10.446 +1,27%
Francoforte 14:37
24.688 -0,37%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,15% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 46.956,49 punti

Risultato positivo dell'1,15% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 46.956,49 punti.
