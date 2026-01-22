Milano 9:42
44.838 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:42
10.216 +0,77%
24.851 +1,18%

Borsa: Brillante Milano in avvio (+1,07%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 44.963,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+1,07%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dell'1,07%, dopo aver aperto a 44.963,78.
Condividi
```