Milano 14:39
46.851 +0,93%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:39
10.447 +1,28%
Francoforte 14:39
24.689 -0,37%

Francoforte: exploit di Symrise

Ottima performance per il produttore di aromi e profumi, che scambia in rialzo del 5,35%.
