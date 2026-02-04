Milano 14:40
46.859 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:40
10.450 +1,31%
Francoforte 14:40
24.697 -0,34%

Francoforte: Symrise sale verso 74,73 Euro

Migliori e peggiori
Francoforte: Symrise sale verso 74,73 Euro
(Teleborsa) - Brilla il produttore di aromi e profumi, che passa di mano con un aumento del 5,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Symrise più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,35 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 74,73. Il peggioramento di Symrise è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 69,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```