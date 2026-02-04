Francoforte: scambi al rialzo per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hannover Rueck
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo del colosso delle assicurazioni
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 249,6 Euro, mentre i supporti sono stimati a 244,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 254,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)