Francoforte: scambi al rialzo per RTL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per RTL
, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di RTL
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di medio periodo di RTL
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,13 Euro con primo supporto visto a 36,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)