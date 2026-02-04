Milano 14:40
Francoforte: scambi al rialzo per RTL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per RTL, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di RTL subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Le implicazioni di medio periodo di RTL confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,13 Euro con primo supporto visto a 36,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,07.

Teleborsa
