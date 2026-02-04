Francoforte: scambi al rialzo per RTL

RTL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,13 Euro con primo supporto visto a 36,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)