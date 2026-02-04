GOLD del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Vigoroso rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.355,3, con il supporto più immediato individuato in area 4.599,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.252,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)