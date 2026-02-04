Milano 10:00
46.689 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:00
10.371 +0,55%
Francoforte 10:00
24.680 -0,41%

Londra: in calo Rightmove

Migliori e peggiori
Londra: in calo Rightmove
(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rightmove, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rightmove, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,534 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,632. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,497.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```