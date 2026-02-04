Londra: in calo Rightmove

principale portale immobiliare nel Regno Unito

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,534 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,632. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,497.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)